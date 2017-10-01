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Артем Королек перейдет в «Виве» Кельце

02.10.2017 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гандболист «Сен-Рафаэля» и сборной Беларуси Артем Королек с сезона 2018–19 станет игроком чемпиона Польши «Виве» Кельце.

Контракт с линейным рассчитан на 4 года.

Напомним, в 16-летнем возрасте Королек начал выступать за местный «Кронон». В 2014 году перешел в минский СКА, а в ноябре 2016-го — во французский клуб «Сен-Рафаэль».

 
 
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Гандболист «Сен-Рафаэля» и сборной Беларуси Артем Королек с сезона 2018–19 станет игроком чемпиона Польши «Виве» Кельце.

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