ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо» Минск – «Динамо» Москва. Лисовец, Скилле, Коробов и Фонтэйн пропускают матч

02.10.2017 17:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны составы команд на матч «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.

«Динамо» Минск: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Лингле — Хауден — Гаврус; Дюков — Шинкевич, Китаров — Волков — Павлович (А); Знахаренко — Хенкель, Дрозд — Ковыршин — Матерухин; Кулаков — Шарангович — Степанов; Буйницкий.

По медицинским показаниям вне состава остался не только находящийся в списке травмированных Евгений Лисовец, но и пара заокеанских форвардов — Джек Скилле и Джастин Фонтэйн, а также затемпературивший Дмитрий Коробов.

«Динамо» Минск – «Динамо» Москва. Лисовец, Скилле, Коробов и Фонтэйн пропускают матч

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны составы команд на матч «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Криушенко: «В сборной наплевательского отношения со стороны ребят нет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика