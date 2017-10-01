«Динамо» Минск – «Динамо» Москва. Лисовец, Скилле, Коробов и Фонтэйн пропускают матч

Стали известны составы команд на матч «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.

«Динамо» Минск: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Лингле — Хауден — Гаврус; Дюков — Шинкевич, Китаров — Волков — Павлович (А); Знахаренко — Хенкель, Дрозд — Ковыршин — Матерухин; Кулаков — Шарангович — Степанов; Буйницкий.

По медицинским показаниям вне состава остался не только находящийся в списке травмированных Евгений Лисовец, но и пара заокеанских форвардов — Джек Скилле и Джастин Фонтэйн, а также затемпературивший Дмитрий Коробов.



