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«Динамо» Минск – «Динамо» Москва. Лисовец, Скилле, Коробов и Фонтэйн пропускают матч
02.10.2017 17:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы команд на матч «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.
«Динамо» Минск: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Лингле — Хауден — Гаврус; Дюков — Шинкевич, Китаров — Волков — Павлович (А); Знахаренко — Хенкель, Дрозд — Ковыршин — Матерухин; Кулаков — Шарангович — Степанов; Буйницкий.
По медицинским показаниям вне состава остался не только находящийся в списке травмированных Евгений Лисовец, но и пара заокеанских форвардов — Джек Скилле и Джастин Фонтэйн, а также затемпературивший Дмитрий Коробов.
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Стали известны составы команд на матч «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.
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