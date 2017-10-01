Людас Румбутис: «У Лисаковича действительно серьезные проблемы – подозрение на травму мениска»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис накануне матча евроквалификации с командой Хорватии рассказал о кадровых трудностях своей команды.

– Снова вне игры Лисакович. Кто еще?

– Да, у Виталия, к сожалению, действительно серьезные проблемы — подозрение на травму мениска. Возможно, понадобится операция, но скорее пока что будет играть в «Шахтере» на обезболивающих. Есть вопросы по Седько, там тоже серьезно, сейчас Павлом занимаются наши врачи, на вторник намечен прием у одного профессора.

Кроме того, в Хорватию не полетят Павлюченко и Швецов. Вратаря просило отпустить брестское «Динамо», которое отправляет на спарринг с немецким «Унионом» — пусть лучше он сыграет там, чем будет сидеть на скамейке у нас.

Также я выбирал между Швецовым, у которого мало игровой практики, и Юзепчуком и остановился на последнем — на случай если понадобится сдержать хорватскую «семерку» — Брекало из «Штутгарта»: очень хороший футболист, – сказал Румбутис.