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Людас Румбутис: «У Лисаковича действительно серьезные проблемы – подозрение на травму мениска»

02.10.2017 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис накануне матча евроквалификации с командой Хорватии рассказал о кадровых трудностях своей команды.

– Снова вне игры Лисакович. Кто еще?

– Да, у Виталия, к сожалению, действительно серьезные проблемы — подозрение на травму мениска. Возможно, понадобится операция, но скорее пока что будет играть в «Шахтере» на обезболивающих. Есть вопросы по Седько, там тоже серьезно, сейчас Павлом занимаются наши врачи, на вторник намечен прием у одного профессора.

Кроме того, в Хорватию не полетят Павлюченко и Швецов. Вратаря просило отпустить брестское «Динамо», которое отправляет на спарринг с немецким «Унионом» — пусть лучше он сыграет там, чем будет сидеть на скамейке у нас.

Также я выбирал между Швецовым, у которого мало игровой практики, и Юзепчуком и остановился на последнем — на случай если понадобится сдержать хорватскую «семерку» — Брекало из «Штутгарта»: очень хороший футболист, – сказал Румбутис.

 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис накануне матча евроквалификации с командой Хорватии рассказал о кадровых трудностях своей команды.

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