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Фанаты «Легии» избили игроков после крупного поражения

02.10.2017 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Болельщики «Легии» избили игроков команды после поражения в матче 11-го тура чемпионата Польши против «Леха» (0:3).

Когда игроки вышли со стадиона к автобусу, то увидели, что их ждут примерно 50 фанатов. Футболисты решили, что болельщики хотят поговорить с ними, но те сразу набросились на игроков.

По данным источника, фанаты били футболистов по затылкам и давали им пощечины. После избиения фанаты сказали игрокам: «Если будете так же играть, мы придем снова».

«Легия» начала внутреннее расследование произошедшего.

 
 
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Болельщики «Легии» избили игроков команды после поражения в матче 11-го тура чемпионата Польши против «Леха» (0:3).

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