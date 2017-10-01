Фанаты «Легии» избили игроков после крупного поражения

Болельщики «Легии» избили игроков команды после поражения в матче 11-го тура чемпионата Польши против «Леха» (0:3).

Когда игроки вышли со стадиона к автобусу, то увидели, что их ждут примерно 50 фанатов. Футболисты решили, что болельщики хотят поговорить с ними, но те сразу набросились на игроков.

По данным источника, фанаты били футболистов по затылкам и давали им пощечины. После избиения фанаты сказали игрокам: «Если будете так же играть, мы придем снова».

«Легия» начала внутреннее расследование произошедшего.