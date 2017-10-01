Сергей Рутенко: «Каталония сильна именно за счет того, что находится в составе Испании»

Экс-гандболист «Барселоны» Сергей Рутенко прокомментировал референдум, который прошел в Каталонии.

– Во время вашего выступления за «Барселону» обсуждалась необходимость независимости от Испании?

– Сергей Рутенко: Ну да, было. В команде регулярно были дебаты на эту тему. Об этом вообще много разговаривали. Даже те люди, с которыми мы там познакомились, в своем большинстве были за отделение. Но я согласен с теми высказываниями, которые сейчас вижу по телевидению, что решение Мадрида повести себя именно так абсолютно непонятное. Ведь на тот момент, когда я был в Барселоне, все же было много людей, которые были и против отделения. А такими действиями, мне кажется, Мадрид только подтолкнул этих людей к изменению мнения.

– Поддерживаете ли вы отделение Каталонии?

– В наших дружеских дебатах я был всегда против. Мы много на этот счет говорили, и мне было интересно услышать их позицию, но она мне показалась неаргументированной. Мнение такое несколько сманипулированное. Мол, это исторически, так было давно... Но мне кажется, что Каталония сильна именно за счет того, что находится в составе Испании. Сегодня есть примеры других регионов, тех же Басков, сумевших с Испанией договориться. На мой взгляд, такое развитие событий было бы правильным. Это могло уменьшить те волнения, которые сейчас происходят. Но Мадрид почему-то решил пойти другим путем. Но надеюсь, что все это все-таки утихнет.

На мой взгляд, Каталонии было бы более выгодно и правильно остаться в составе Испании. И в наших разговорах меня никто не сумел убедить. Потому что я так и не услышал никаких сильных аргументов в пользу отделения. Потому что все, что звучало — патриотическое желание и разговоры о том, что исторически это отдельная страна.

– Многие каталонские спортсмены выступили в поддержку независимости. Должен ли спорт все же оставаться вне политики, или в современном мире это уже норма?

– Может, я консервативных взглядов, но я всегда выступал за то, чтобы спорт был вне политики. Вспомнить хотя бы принцип олимпийского движения и тот факт, что во время Олимпиад прекращались войны. Я сторонник именно таких взглядов. Вероятно, это очень консервативно. Но при этом, сколько я себя помню, спорт был сильно переплетен с политикой. Но в последнее время это стало вообще очень сильно заметно. Как, например, на сочинской Олимпиаде. И меня, как спортсмена, это очень огорчает.

К сожалению, мы, как спортсмены, никак не можем этому противостоять. Я могу понять игроков, которые агитировали за независимость Каталонии, думаю, что в основном они именно местные жители. А те иностранцы, которые играют в Каталонии, естественно, будут подстраиваться под политику клуба. Не будем кривить душой, вы и сами понимаете, что они люди нанятые, они хотят хорошего отношения со стороны болельщиков, со стороны руководства клуба. Роэтому их я могу в этом смысле понять. Но, если говорить в глобальном смысле, то я за то, чтобы политики в спорте не было. Но, к сожалению, в современном мире политика и спорт очень сильно переплетены и сейчас политика очень часто использует спорт, – сказал Рутенко.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором решался вопрос отделения от Испании. Руководство региона заявило, что за независимость высказались 90% жителей. При этом явка составила чуть более 42%. Мадрид называет плебисцит незаконным, так как таким его признал Конституционный суд Испании. По этому поводу проведению референдума активно противодействовали испанские спецподразделения, направленные в Каталонию Мадридом. В столкновениях с полицией пострадало более 800 человек.