Александр Глеб: «Если Каталония отделится, то это будет прецедент для всех остальных»

Экс-полузащитник «Барселоны» поделился мнением насчет референдума, который прошел в Каталонии.

– Чувствовалась ли необходимость в независимости Каталонии, когда вы выступали за «Барселону»?

– Я так серьезно не вдавался в этот вопрос. Но то, что они всегда говорили о том, что хотят отделиться от Испании, это было. И я так понимаю, что так было и тогда, и сегодня. Но я не понимаю, с чем это связано. Может, с чем-то финансовым, может, еще как, я не понимаю.

– А чувствовалась ли какая-то неприязнь между каталонцами и испанцами?

– Я бы не сказал. То, что касается футбольных фанатов, то действительно, Барселонские фанаты ненавидели мадридских и, скорее всего, мадридские барселонских. Как-то так.

– Каково ваше отношение к тому, что происходит сейчас?

– Сложно сказать. Я против насилия, и поэтому хотелось бы, чтобы это решалось мирно, без крови. Но вы же понимаете, что если Каталония отделится, то это будет прецедент для всех остальных. И речь не только об Испании, но и всем мире. Если это случится с Каталонией, то и другие поймут, что это возможно.

– А как вы относитесь к тому, что спортсмены открыто выступали за независимость Каталонии? Или это вообще нормально, что спорт выходит в политику?

– Я вам даже больше скажу: спорт уже давно политика. Посмотрите на последнюю Олимпиаду. Когда российских спортсменов лишали права выступать. Хоть те же американцы все сидят на допинге и выигрывают. Поэтому спорт — это давно политика. И, к сожалению, спорт уже невозможно отделить от политики. Она уже так примешалась в спорт, что... Естественно, что это плохо.

Нормально, когда спорт вне политики. Но не мы же это начали. Не знаю, сколько лет уже политика влияет на спорт и принятие всех решений. Невозможно, чтобы было так, что какая-то страна хотела жить своей жизнью, а на нее давили через спорт. Вспомнить те же призывы бойкотировать чемпионат мира в России. Это бред, но оно есть, – сказал Глеб.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором решался вопрос отделения от Испании. Руководство региона заявило, что за независимость высказались 90% жителей. При этом явка составила чуть более 42%. Мадрид называет плебисцит незаконным, так как таким его признал Конституционный суд Испании. По этому поводу проведению референдума активно противодействовали испанские спецподразделения, направленные в Каталонию Мадридом. В столкновениях с полицией пострадало более 800 человек.