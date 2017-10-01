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«Динамо» Минск – «Динамо» Москва. Кулаков забросил 50-ю шайбу в КХЛ
02.10.2017 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское
Отметим, что заброшенной шайбой отметился форвард «зубров» Александр Кулаков. Это 50-я шайба нападающего в лиге. Подробную статистку хоккеиста смотрите
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает московских одноклубников (2:1, 2-й период).
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