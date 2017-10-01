Людас Румбутис: «Пока у Кирилла Капленко белорусский паспорт, он нам интересен»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис объяснил причины вызова в команду Кирилла Капленко.

– Не сомневались ли, второй раз вызывая Капленко, хотя он не приехал на предыдущий сбор?

– Пока у Кирилла белорусский паспорт, он нам интересен. Когда будет российский — перестанет. Это игрок высокого уровня, он уже выходит на замену в премьер-лиге. Это ведь не просто так.

– Но при этом игнорирует сборную.

– Это его право, я не осуждаю. Человек выбирает там, где лучше — таковы правила современной жизни, – заявил Румбутис.