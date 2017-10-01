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Сергей Кайко о 10020 зрителей на «Динамо» – БАТЭ: «Здесь мы, конечно, снисходительно улыбнемся. И даже понимающе кивнем: пусть будет рекорд»

02.10.2017 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко после матча «Динамо» — БАТЭ (0:1) отреагировал на количество зрителей, посетивших стадион «Трактор».

«Кстати, о публике. Ее на «Трактор» в воскресенье набилось в несметном количестве. Были шанхайские столпотворения на подступах к стадиону, были мавзолейные очереди за билетами и библейские толпы на пунктах пропуска. Ажиотаж такой, что в конце концов сдалась даже милиция — и перед стартовым свистком срочно открутила гайки, начав запускать народ почти без предосторожностей. После матча в протоколе прописали пятизначную цифру посещаемости, вызывающе рекордную для этого чемпионата. 10020...

Здесь мы, конечно, снисходительно улыбнемся. И даже понимающе кивнем: пусть будет рекорд. Пусть немножко «надутый», умноженный на отчаянную щедрость оценщиков, округленный как широко открытые глаза инспектора и делегата. С приплюсованными легендарной горочкой и ничего не подозревающими жителями окрестных пятиэтажек.

Пусть – «класико» заслужило эти десять тыщ. Пока таким вот шаловливым авансом, а там, глядишь, Минск снова станет футбольным городом», – сказал Кайко.

Сколько людей пришло на класико. Кадры, которые вас порадуют

 
Теги: Минск
 
 
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Главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко после матча «Динамо» — БАТЭ (0:1) отреагировал на количество зрителей, посетивших стадион «Трактор».

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