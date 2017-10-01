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КХЛ. Хауден набрал 10-е очко в сезоне. Он лучший бомбардир минского «Динамо»

02.10.2017 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрвает московских одноклубников (3:1, 2-й период).

Дублем отметился нападающий «зубров» Куинтона Хаудена. В нынешнем сезоне на счету форварда 5 шайб и 5 ассистов. Он является лучшим бомбардиром минского «Динамо».

Подробную статистику Хаудена смотрите здесь.

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрвает московских одноклубников (3:1, 2-й период).

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