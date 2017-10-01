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Венгер о несостоявшемся переходе Глеба в БАТЭ: «Никто не подписывает футболиста ради одного матча»
02.10.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал несостоявшееся возвращение Александра Глеба в БАТЭ.
«Глеб? Увидел того же молодого парня, каким он приходил в «Арсенал». Он отлично выглядит. Глеб очень мотивирован продолжать играть в футбол. Как я понял, он доволен своей жизнью. Разумеется, мы поговорили о БАТЭ. Но не переживайте, никаких секретов он не рассказал.
Несостоявшийся переход Глеба? Понимаю БАТЭ. Никто не подписывает футболиста ради одного матча. Хотя знаю, как сильно Глеб хотел сыграть против нас», – сказал Венгер.
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал несостоявшееся возвращение Александра Глеба в БАТЭ.
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