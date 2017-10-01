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Родионов о фан-клубах зарубежных команд в Беларуси: «Это лучше, чем бухать»

02.10.2017 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов порассуждал о последних играх команды.

– Показалось, что БАТЭ мог сыграть лучше в «класико».

– Нужно обратить внимание, что нам противостоял серьезный соперник. Надо отдать должное ему. Игра была «суховатой» на моменты. Мы свой использовали, они – нет.

– 10020 зрителей. Я бы усомнился в этой цифре. Давно играл на выезде при такой атмосфере, если не брать Брест?

– Пожалуй, давно. Сложно вспомнить. Это если не учитывать еврокубки. Может, кубковый матч в «Гомеле». Такое количество зрителей в Беларуси, конечно, запоминается.

– Физически вы не уступили ни «Шахтеру», ни минскому «Динамо».

– У нас на базе хватает ресурсов, чтобы восстанавливать свои силы и играть в таком режиме.

– Если бы у тебя был вариант перейти в состав принципиального соперника?

– Каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Что касается Стаса Драгуна, то тут все подробности может рассказать только он.

– За 10 лет что-то поменялось в плане того, что во время приезда сильной команды в еврокубках, большинство взоров устремлены на нее, а не на БАТЭ?

– Что касается прессы, то изменения есть. Что касается фан-клубов зарубежных команд в Беларуси, то, наверное, ничего не изменилось. Не знаю, как к этому относиться. Мы с другом эти темы обсуждаем. Сходимся во мнении: «Это лучше, чем бухать». Тем не менее, свои нюансы в этом болении есть.

– «Кельн», который проигрывает в своем чемпионате, это благо для БАТЭ?

– Чемпионат Германии очень конкурентный чемпионат. Какие-то прогнозы делать – плохо. Знаю, что немцы приедут и покажут максимум от того, на что способны. Не хочу делать какие-то прогнозы. Уверен, что «Кельн» приедет мощны, – сказал Родионов.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов порассуждал о последних играх команды.

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