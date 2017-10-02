|
КХЛ. Хауден стал шестым хоккеистом минского «Динамо», оформившим хет-трик
02.10.2017 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В понедельник минское «Динамо» на домашней арене крупно победило московских одноклубников (5:1).
В составе «зубров» хет-триком отметился канадский форвард Куинтон Хауден, забросивший шайбы на 13-й, 29-й и 57-й минутах. Это 8-й хет-трик в исполнении хоккеистов минской команды в КХЛ. До Хаудена три шайбы за один матч забрасывали лишь 5 игроков «зубров».
Все хет-трики минского «Динамо» в КХЛ:
1. Дмитрий Мелешко («Металлург» Мг – «Динамо» Мн – 3:4 Б, 2010/11)
Хет-трик Хаудена стал 248-м в истории лиги.
В среду минское «Динамо» на своем льду примет астанинский «Барыс».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник минское «Динамо» на домашней арене крупно победило московских одноклубников (5:1).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии