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Александр Кулаков: «Когда долго не забиваешь, кажется, что это уже не случится никогда»

02.10.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Александр Кулаков, записавший в актив победную шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московскими одноклубниками (5:1), поделился впечатлениями о поединке и признался, что рад прерыванию голевой «засухи».

«Все молодцы. Отыграли по намеченному плану, фактически не дали ничего создать сопернику при игре «пять на пять». При этом сами много забросили. Это и есть залог победы.

Я забросил шайбу после долгого перерыва. Когда долго не забиваешь, кажется, что это уже не случится никогда. Так что, если честно, испытываю большое облегчение.

У нас давно хромает реализация лишнего. Но была полезная пауза. Два дня занимались отработкой игры в большинстве. Можно сказать, сегодня сыграли эти наработки», – сказал Кулаков.

«Динамо» Минск – «Динамо» Москва. Кулаков забросил 50-ю шайбу в КХЛ

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий минского «Динамо» Александр Кулаков, записавший в актив победную шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московскими одноклубниками (5:1), поделился...

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