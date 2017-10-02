МИНСК, 2 окт — Sputnik. Врачи диагностировали ВИЧ-инфекцию у бывшего защитника лондонского "Арсенала" и сборной Кот-д'Ивуара Эммануэля Эбуэ, сообщают СМИ.

Накануне футболист, который находится в статусе свободного агента, не прошел медобследование перед подписанием соглашения с кипрским клубом АЕЛ. При повторном медицинском осмотре в крови 34-летнего спортсмена был выявлен вирус иммунодефицита человека.

Вместе с тем, агент Эбуэ Текин Биринчи пояснил, что турецкие СМИ ошибаются с диагнозом футболиста. По словам Биринчи, в крови защитника были обнаружена "аномальные значения".

"Мы приняли решение отправить его в Англию для проведения дополнительного обследования. Неверно говорить, что на данный момент у него ВИЧ. Даже если это окажется правдой, то не стоит выносить это на публику таким образом", — сказал он.

Эбуэ защищал цвета канониров с 2005 по 2011 годы. В составе английского клуба он провел 215 матчей, забил 10 мячей и выиграл Кубок страны. Затем футболист перешел в турецкий "Галатасарай". В начале 2016 года ивуариец провел один матч за "Сандерленд", но в конце марта был отстранен от любой футбольной деятельности из-за задолженности перед своим бывшим агентом Себастьеном Буассо.