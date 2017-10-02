МИНСК, 2 окт — Sputnik. Хоккеисты столичного клуба "Динамо" обыграли московских одноклубников в матче, который прошел в понедельник на "Минск-Арене", передает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Минское "Динамо" крупно проиграло "Авангарду" в выездном матче КХЛ

Встреча двух "Динамо" в рамках Континентальной хоккейной лиги завершилась со счетом 5:1 в пользу белорусов.

Первую шайбу на восьмой минуте в ворота минчан забил Владимир Брюквин, однако после "зубры" сначала сравняли счет, а затем основательно укрепили свои позиции. Авторами результативных бросков в ворота москвичей отметились Куинтон Хауден, совершивший хет-трик (12, 28 и 56), Александр Кулаков (17) и Андрей Степанов (59).

В следующем матче КХЛ минчане встретятся дома с казахстанским "Барысом", в этот же день московские "Динамовцы" сыграют с "Локомотивом" из Ярославля.

Ответный матч двух команд-одноклубников состоится 6 октября в Москве.