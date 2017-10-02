ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" обыграло дома одноклубников из Москвы в матче КХЛ

02.10.2017 22:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Хоккеисты столичного клуба "Динамо" обыграли московских одноклубников в матче, который прошел в понедельник на "Минск-Арене", передает Sputnik.

Минское "Динамо" обыграло дома одноклубников из Москвы в матче КХЛ
© Sputnik / Виктор Толочко
Минское "Динамо" крупно проиграло "Авангарду" в выездном матче КХЛ

Встреча двух "Динамо" в рамках Континентальной хоккейной лиги завершилась со счетом 5:1 в пользу белорусов.

Первую шайбу на восьмой минуте в ворота минчан забил Владимир Брюквин, однако после "зубры" сначала сравняли счет, а затем основательно укрепили свои позиции. Авторами результативных бросков в ворота москвичей отметились Куинтон Хауден, совершивший хет-трик (12, 28 и 56), Александр Кулаков (17) и Андрей Степанов (59).

В следующем матче КХЛ минчане встретятся дома с казахстанским "Барысом", в этот же день московские "Динамовцы" сыграют с "Локомотивом" из Ярославля.

Ответный матч двух команд-одноклубников состоится 6 октября в Москве.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане обыграли москвичей со счетом 5:1, хет-трик в ворота соперников оформил канадский легионер Куинтон Хауден.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Цвечковский: «Драгун в БАТЭ? В наше время поцелуй эмблемы клуба – лишь эмоции после забитого мяча. Грань стирается»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика