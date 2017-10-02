2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голевой хет-трик Куинтона Хаудена позволил минскому "Динамо" обыграть одноклубников из Москвы в чемпионате КХЛ со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева площадки перед игрой не смогли включить в стартовый состав нескольких ведущих игроков. Нападающие Джек Скилле и Джастин Фонтэйн, а также защитники Евгений Лисовец и Дмитрий Коробов пропускали игру по медицинским показаниям. В такой ситуации, казалось, у "зубров" на родном льду не столь много шансов одолеть московское "Динамо", которое занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Однако минчане, пропустив первыми, смогли проявить бойцовские качества и одержали победу.

Минск. "Минск-Арена". 10 973 зрителя.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Граньяни - Денисов (к), Лингле - Хауден - Гаврус; Дюков - Шинкевич, Китаров - Волков - Павлович; Знахаренко - Хенкель, Дрозд - Ковыршин - Матерухин; Кулаков - Шарангович - Степанов; Устиненко, Буйницкий.

"Динамо-Москва": Бочаров (Кузнецов); Рылов - Никулин (к), Карсумс - Терещенко - Тарасов; Вишневский - Хиетанен, Салминен - Бойд - Варнаков; Соловьев - Кутейкин, Комаров - Казионов - Артюхин; Волков - Зайцев, Брюквин - Игумнов - Алексеев.

Шайбы: 0:1 - Брюквин (Игумнов, Алексеев, 8.12); 1:1 - Хауден (Лингле, 12.33); 2:1 - Кулаков (Матерухин, Граньяни, 17.09, в большинстве); 3:1 - Хауден (Граньяни, Павлович, 28.36, в большинстве); 4:1 - Хауден (Гаврус, 56.08); 5:1 - Степанов (Китаров, 59.03).

Броски: 39 - 31.

Штраф: 12 - 12.

Обе команды со стартового вбрасывания шайбы действовали на высоких скоростях. Подопечным Горди Дуайера пришлось защищаться после удаления Дмитрия Знахаренко. Сложный отрезок на старте первого периода белорусская команда провела достойно. Однако на 9-й минуте ошиблись защитники хозяев, позволив Владимиру Брюквину выйти один на один с Юнасом Энротом и открыть счет в матче. Еще до перерыва "зубры" смогли дважды забросить. На 13-й минуте Шарль Лингле и Куинтон Хауден убежали в контратаку, которая завершилась точным броском - 1:1. Под занавес первого периода москвичи остались втроем против пятерки игроков минчан. В итоге Александр Кулаков вывел хозяев вперед, забросив 50-ю шайбу в КХЛ.

После отдыха команда Горди Дауйера продолжала действовать на высоких скоростях. Удаление защитника гостей Дмитрия Вишневского позволило вновь удачно разыграть большинство. Марк-Андре Граньяни мощно бросил от синей линии, шайбу на пятачке перехватил Александр Павлович, совершивший точную передачу на Куинтона Хаудена, - 3:1.

В заключительные двадцать минут игры хозяева постарались уверенно сыграть в обороне. В отдельных эпизодах белорусскую команду спас Юнас Энрот. В конце третьего периода Куинтон Хауден сумел оформить голевой хет-трик, поборовшись за шайбу на пятачке гостей. Окончательный счет встречи установил Андрей Степанов, воспользовавшийся передачей Александра Китарова, - 5:1.

Наставник "зубров" Горди Дуайер после матча отметил, что его подопечные использовали свои моменты, а также уверенно сыграл голкипер хозяев. Для минчан это шестая победа в сезоне. "Зубры" набрали 20 очков и продолжают борьбу за попадание в плей-офф.

Следующий матч чемпионата КХЛ минское "Динамо" проведет 4 октября на своей площадке с астанинским "Барысом".-0-

Фото Андрея Покумейко.