Александр Володько: «На уровне «Арсенала» за каждую ошибку наказывают. У минского «Динамо» исполнители другие»

Полузащитник БАТЭ Александр Володько сравнил уровень лондонского «Арсенала» и минского «Динамо».

– Минские динамовцы часто выигрывают со счетом 1:0 – с ним же вы обыграли их и в Борисове, и в Минске.

– Мне соперник вообще понравился. Если судить по опасным моментам, то их было не меньше, чем у нас. Имею в виду и заблокированные удары, и ошибку Щербицкого на первой минуте. Плюс для минчан это был домашний матч. Думаю, игра должна была понравиться зрителю.

– В чемпионате у вас пять побед подряд с общим счетом 15:0. Оборона выглядит хорошо, но вот вратарь то и дело ошибается. Это тревожит?

– Еще раз повторю: ошибки — это следствие давления на команду. Только на уровне «Арсенала» за каждую из них наказывают, что и произошло. У «Динамо» исполнители другие. А так было бы очень сложно, если бы уже на старте «горели» в Минске. С чем еще связать эти ошибки, не знаю.

– Герой «класико» Драгун после игры к прессе не вышел, так что спрошу у тебя: сложно ли ему далась встреча с бывшей командой? И что вообще творилось у него на душе?

– Естественно, для Стаса это был важный матч. Но если он и переживал по поводу игры или, например, отношения болельщиков к его переходу в БАТЭ, то никак этого не показывал.

Драгун — опытный футболист, поиграл в российской премьер-лиге, его ничем не удивишь. Хотя никто не знает, какие у него были эмоции, что творилось в голове. Понятно, наверное, что это особые чувства, но внешне они никак не проявлялись, – сказал Володько.