ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Форвард «Цмокі-Мінск» Салаш: «Если бы на арене на 2 часа не пропал свет, то мы бы могли выиграть»

03.10.2017 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард  «Цмокі-Мінск» Максим Салаш прокомментировали ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Нантера» (75:80).

«Думаю, что если бы на арене на 2 часа не пропал свет, то мы бы могли выиграть. Мы догнали «Нантер», нашли свою игру, но этот инцидент пошел на пользу сопернику. В автобусе ехали в полной тишине: о чем говорить, если упустили возможность сыграть в Лиге чемпионов?» – сказал Салаш.

«Цмокі» уступили французам в Нантере и не прошли в групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, в ключевой момент встречи на арене во Франции пропало электричество на 2 часа. После этого инцидента «Нантер» перехватил лидерство на площадке и одержал победу

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Цмокі-Мінск» Максим Салаш прокомментировали ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Нантера» (75:80).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Горди Дуайер: «Скрестили пальцы перед игрой и у нас получилось реализовать все возможности, которые предоставил соперник»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика