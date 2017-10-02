Форвард «Цмокі-Мінск» Салаш: «Если бы на арене на 2 часа не пропал свет, то мы бы могли выиграть»

Форвард «Цмокі-Мінск» Максим Салаш прокомментировали ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Нантера» (75:80).

«Думаю, что если бы на арене на 2 часа не пропал свет, то мы бы могли выиграть. Мы догнали «Нантер», нашли свою игру, но этот инцидент пошел на пользу сопернику. В автобусе ехали в полной тишине: о чем говорить, если упустили возможность сыграть в Лиге чемпионов?» – сказал Салаш.

«Цмокі» уступили французам в Нантере и не прошли в групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, в ключевой момент встречи на арене во Франции пропало электричество на 2 часа. После этого инцидента «Нантер» перехватил лидерство на площадке и одержал победу