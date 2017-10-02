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БАТЭ в чемпионате одержал 5 побед подряд с общим счетом 15:0
03.10.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, БАТЭ одержал победу в рамках чемпионата Беларуси над минским «Динамо» со счетом 1:0.
Отметим, что борисовчане в рамках чемпионата одержали пять побед подряд с общим счетом 15:0.
После 24 туров БАТЭ находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 54 очка. На первой строчке «Шахтер» – 56 баллов.
До конца чемпионата осталось 6 туров.
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Как сообщалось ранее, БАТЭ одержал победу в рамках чемпионата Беларуси над минским «Динамо» со счетом 1:0.
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