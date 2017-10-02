БАТЭ в чемпионате одержал 5 побед подряд с общим счетом 15:0

Как сообщалось ранее, БАТЭ одержал победу в рамках чемпионата Беларуси над минским «Динамо» со счетом 1:0.

Отметим, что борисовчане в рамках чемпионата одержали пять побед подряд с общим счетом 15:0.

После 24 туров БАТЭ находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 54 очка. На первой строчке «Шахтер» – 56 баллов.

До конца чемпионата осталось 6 туров.