Николай Сигневич о матчах с Голландией и Францией: «Многое зависит от головы. Потому что играть то мы умеем»

Форвард БАТЭ и сборной Беларуси Николай Сигневич поделился ожиданиями от матча с Голландией и Францией в рамках квалификации ЧМ-2018.

– Кажется, что в последний месяц ты и сам окрылен. Проводишь ударные и классные отрезки. Как сам себя ощущаешь? Есть прилив футбольного вдохновения?

– Чувствую себя хорошо :) Наверное, где-то добавляет уверенности хорошие игры, голы и победы. Да, наверное, на подъеме. Как и вся наша клубная команда. Думаю, это точно мне не помешает в сборной попробовать проявить себя.

– Сборная Голландии и сборная Франции – топ-соперники. Как добраться до их ворот? Как загнать мяч в те ворота?

– Будем стараться. С каждой командой есть 1-2 момента. Все будет зависеть от того, как мы их реализуем. Наверное, важно еще не бояться. Не бояться играть против таких соперников. Все-таки сборные очень сильные. Очень многое зависит от головы. Потому что играть то мы умеем. И если подойдем с незагруженной головой, то у нас все получится, – сказал Сигневич в эфире АБФФ-ТВ.

Матч Беларусь – Голландия пройдет 7 октября в Борисове. Заключительная игра квалификации ЧМ-2018 Франция – Беларусь пройдет 10 октября.