«Прессбол»: Минское «Динамо» и «Слуцк» 27 сентября обратились в АБФФ с просьбой дать правовую оценку ситуации вокруг заявки Веремко

По сведением газеты «Прессбол», минское «Динамо» и «Слуцк» обратились в АБФФ с просьбой дать правовую оценку ситуации вокруг заявки вратаря БАТЭ Сергея Веремко 27 сентября.

Напомним, 6 августа в конце игры «Минск» – БАТЭ голкипер борисовчан применил физическую силу к Виталию Севостьянику. Веремко был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей).

5 матчей «закончились» перед поединком 23-го тура БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября), и Веремко был внесен в его протокол. Однако согласно регламенту «Если временная дисквалификация сопровождается одновременным наложением штрафа, то срок ее действия автоматически продлевается до тех пор, пока не будет уплачен штраф» (Статья 20, пункт 3 Дисциплинарного кодекса АБФФ).

Как сообщала финансовый директор АБФФ Елена Петухова, деньги на расчетный счет пришли 27 сентября.

Дата заседания Дисциплинарного комитета по данному вопросу до сих пор не определена.

АБФФ: «Информация, что дисциплинарный комитет рассмотрел вопрос о правомочности заявки Веремко не соответствует действительности»

Банкиры не верят, что платеж Веремко мог идти на счет АБФФ так долго