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«Прессбол»: Минское «Динамо» и «Слуцк» 27 сентября обратились в АБФФ с просьбой дать правовую оценку ситуации вокруг заявки Веремко
03.10.2017 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведением газеты «Прессбол», минское «Динамо» и «Слуцк» обратились в АБФФ с просьбой дать правовую оценку ситуации вокруг заявки вратаря БАТЭ Сергея Веремко 27 сентября.
Напомним, 6 августа в конце игры «Минск» – БАТЭ голкипер борисовчан применил физическую силу к Виталию Севостьянику. Веремко был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей).
5 матчей «закончились» перед поединком 23-го тура БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября), и Веремко был внесен в его протокол. Однако согласно регламенту «Если временная дисквалификация сопровождается одновременным наложением штрафа, то срок ее действия
Как сообщала финансовый директор АБФФ Елена Петухова, деньги на расчетный счет пришли 27 сентября.
Дата заседания Дисциплинарного комитета по данному вопросу до сих пор не определена.
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«Прессбол»: Минское «Динамо» и «Слуцк» 27 сентября обратились в АБФФ с просьбой дать правовую оценку ситуации вокруг заявки Веремко
По сведением газеты «Прессбол», минское «Динамо» и «Слуцк» обратились в АБФФ с просьбой дать правовую оценку ситуации вокруг заявки вратаря БАТЭ Сергея Веремко 27...
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