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Сергей Ковальчук о стадионе «Атлетико»: «Если будет возможность стройки арены в Бресте, то оттуда очень многое можно почерпнуть»

03.10.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился впечатлениями от посещения матча Лиги чемпионов «Атлетико» – «Челси», а также рассказал об атмосфере и инфраструктуре стадионе мадридцев «Ванда Метрополитано».

«Грандиозное событие. Спасибо нашим зарубежным партнерам, которые помогли нам в этой поездке. Стадион, конечно, великолепное зрелище. Лига чемпионов. «Атлетико» – «Челси». Эмоции самые положительные. Такое увидеть… Ради этого стоит заниматься нашим делом и развиваться в этом направлении. Стадион внутри, конечно, сумасшедший. Очень хорошая обстановка. Практически полностью он был заполнен. Очень классная поддержка. Хоть команда и проиграла. «Атлетико» очень любят. Народная команда. Даже независимо от того, что есть «Реал» в Мадриде.

Увидели хорошие стороны в плане инфраструктуры на арене. Увидели, как это делается. Если будет возможность строительства стадиона в Бресте, то оттуда очень многое можно почерпнуть. Думаю, что возможно в дальнейшем дай бог нам такой какой-то стадион в Бресте. И весь опыт мы этот учтем», – сказал Ковальчук.

«Ванда Метрополитано» – арена стоимостью 310 млн евро была построена за четыре года.

О первом матче «Атлетико» на новой арене читайте здесь.

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