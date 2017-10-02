Дмитрий Хохлов: «Я же не буду допрашивать Веремко насчет того, как и когда он заплатил штраф и заплатил ли вообще»

Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов прокомментировал ситуацию вокруг заявки вратаря БАТЭ Сергея Веремко на матч со «Слуцком».

– Есть компетентные органы, которые должны заниматься этим вопросом. Есть регламент, в котором четко прописан соответствующий пункт. И какие санкции предусмотрены за нарушение правил. Вот и все.

– А если АБФФ будет недостаточно скрупулезно расследовать дело, будет ли «Шахтер» настаивать на детальном рассмотрении?

– «Шахтер» будет готовиться к матчу с «Динамо». Мы отправимся в Польшу на сборы, сыграем товарищеский матч с «Ягеллонией». Заниматься бумажными вопросами должны соответствующие компетентные органы в АБФФ. Есть регламент, который придумал не я. В нем четко прописано: заплатил в срок, значит, все в порядке. Не заплатил – совершил правонарушение, за которые есть конкретные санкции. Я же не буду сидеть в кабинете сотрудника АБФФ, который этим делом занимается. Или допрашивать Веремко насчет того, как и когда он заплатил (и заплатил ли вообще). Это не мое дело, – сказал Хохлов.

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