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Дмитрий Хохлов: «Я же не буду допрашивать Веремко насчет того, как и когда он заплатил штраф и заплатил ли вообще»
03.10.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов прокомментировал ситуацию вокруг заявки вратаря БАТЭ Сергея Веремко на матч со «Слуцком».
– Есть компетентные органы, которые должны заниматься этим вопросом. Есть регламент, в котором четко прописан соответствующий пункт. И какие санкции предусмотрены за нарушение правил. Вот и все.
– А если АБФФ будет недостаточно скрупулезно расследовать дело, будет ли «Шахтер» настаивать на детальном рассмотрении?
– «Шахтер» будет готовиться к матчу с «Динамо». Мы отправимся в Польшу на сборы, сыграем товарищеский матч с «Ягеллонией». Заниматься бумажными вопросами должны соответствующие компетентные органы в АБФФ. Есть регламент, который придумал не я. В нем четко прописано: заплатил в срок, значит, все в порядке. Не заплатил – совершил правонарушение, за которые есть конкретные санкции. Я же не буду сидеть в кабинете сотрудника АБФФ, который этим делом занимается. Или допрашивать Веремко насчет того, как и когда он заплатил (и заплатил ли вообще). Это не мое дело, – сказал Хохлов.
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Дмитрий Хохлов: «Я же не буду допрашивать Веремко насчет того, как и когда он заплатил штраф и заплатил ли вообще»
Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов прокомментировал ситуацию вокруг заявки вратаря БАТЭ Сергея Веремко на матч со «Слуцком».
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