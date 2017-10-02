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Лига чемпионов. «Неман» в гостях у «Ювяскюля»
03.10.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
Группа С
Ювяскюля Финляндия – Неман Беларусь
3 октября, 19.00
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Таблица группы «С»: Ювяскюля – 9 очков (4 матча), Цуг – 8 (4), Неман – 4 (4), Вена – 3 (4).
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Лига чемпионов Группа С Ювяскюля Финляндия – Неман Беларусь 3 октября, 19.00 Прямая трансляция: «Беларусь 5» Таблица группы «С»: Ювяскюля – 9 очков (4 матча), Цуг – 8 (4),...
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