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Лига чемпионов. «Неман» в гостях у «Ювяскюля»

03.10.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига чемпионов

Группа С

Ювяскюля Финляндия – Неман Беларусь

3 октября, 19.00

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Таблица группы «С»: Ювяскюля – 9 очков (4 матча), Цуг – 8 (4), Неман – 4 (4), Вена – 3 (4).

 
 
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Лига чемпионов Группа С Ювяскюля Финляндия – Неман Беларусь 3 октября, 19.00 Прямая трансляция: «Беларусь 5» Таблица группы «С»: Ювяскюля – 9 очков (4 матча), Цуг – 8 (4),...

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