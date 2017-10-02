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НБА. Предсезонные матчи. 25 очков Харриса помогли «Денверу» победить «Лейкерс», «Бостон» выиграл у «Шарлотт»

03.10.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА обновленный «Бостон» Кайри Ирвинга и Гордона Хэйворда выиграл у «Шарлотт». «Сакраменто» уступил одному из фаворитов Запада «Сан-Антонио», 25 очков Гэри Харриса помогли «Денверу» победить «Лейкерс».

«Вашингтон» разгромил китайский клуб «Гуанчжоу Лонг-Лайонс», «Юта» – австралийский «Сидней».

НБА

Предсезонные матчи

Вашингтон – Гуанчжоу Лонг-Лайонс 126:96 (33:19, 24:19, 38:36, 31:22)
Дата проведения
3 октября, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча

Бостон – Шарлотт 94:82 (22:19, 25:24, 21:19, 26:20)
Дата проведения
3 октября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Мемфис – Орландо 92:84 (28:23, 25:27, 19:15, 20:19)
Дата проведения
3 октября, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Даллас – Милуоки 106:104 (29:27, 29:28, 17:29, 31:20)
Дата проведения
3 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Юта – Сидней 108:83 (35:16, 23:31, 19:13, 31:23)
Дата проведения
3 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Денвер 107:113 (31:26, 25:35, 24:30, 27:22)
Дата проведения
3 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Сан-Антонио 106:100 (32:26, 26:27, 25:31, 23:16)
Дата проведения
3 октября, 05.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

 

 
 
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Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА обновленный «Бостон» Кайри Ирвинга и Гордона Хэйворда выиграл у «Шарлотт».

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