НБА. Предсезонные матчи. 25 очков Харриса помогли «Денверу» победить «Лейкерс», «Бостон» выиграл у «Шарлотт»
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Сегодня в рамках предсезонных матчей
обновленный «Бостон» Кайри Ирвинга и Гордона Хэйворда выиграл у «Шарлотт». «Сакраменто» уступил одному из фаворитов Запада «Сан-Антонио», 25 очков Гэри Харриса помогли «Денверу» победить «Лейкерс». НБА
«Вашингтон» разгромил китайский клуб «Гуанчжоу Лонг-Лайонс», «Юта» – австралийский «Сидней».
НБА
Предсезонные матчи
Дата проведения
3 октября, 05.30, «Golden 1 Center»
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Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА обновленный «Бостон» Кайри Ирвинга и Гордона Хэйворда выиграл у «Шарлотт».
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