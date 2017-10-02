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«Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Озилом в январе
03.10.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил летом может сменить клуб.
По информации The Independent, в январе с ним начнет переговоры «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью уверен, что ему удастся уговорить Озила из-за опыта их совместной работы в «Реале».
Переговоры Озила с «Арсеналом» по новому контракту зашли в тупик и не прогрессируют. Сам игрок не выражает большого желания остаться.
Срок контракта Озила с лондонским клубом истекает летом 2018 года.
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил летом может сменить клуб.
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