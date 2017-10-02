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Янушкевич вызван в сборную Беларуси
03.10.2017 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Алексей Янушкевич получил вызов в национальную сборную Беларуси.
В составе национальной команды футболист заменит Александра Мартыновича, который пропустит октябрьский сбор из-за травмы.
Напомним, в 2014-м году Янушкевич уже привлекался в национальную команду.
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Защитник «Шахтера» Алексей Янушкевич получил вызов в национальную сборную Беларуси.
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