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В Париже предотвратили теракт перед матчем «ПСЖ». Бомба была около стадиона

03.10.2017 12:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Французская полиция сообщила о предотвращенном теракте перед матчем «ПСЖ» – «Бордо» (6:2) в воскресенье.

Самодельная бомба была найдена около 4 часов утра рядом со стадионом «Парк де Пренс». Она представляла собой четыре бочонка с бензином, которые должны были быть активированы звонком с мобильного телефона.

В связи с этим были арестованы 5 подозреваемых, один из которых – уже находившийся под наблюдением исламский экстремист. Вероятно, он использовал двойника, чтобы уйти от полиции.

Матч «ПСЖ» – «Бордо» посетили 47 тысяч человек.

В 2015 году произошли теракты в Париже, в том числе около стадиона «Стад де Франс», где проходил матч Франция – Германия. Погибли более 130 человек.

 
 
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Французская полиция сообщила о предотвращенном теракте перед матчем «ПСЖ» – «Бордо» (6:2) в воскресенье.

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