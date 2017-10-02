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SEHA-лига. БГК сыграет с «Нексе»
03.10.2017 13:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
SEHA-лига
БГК Беларусь – Нексе Хорватия
3 октября, 18.15, Брест
Таблица группы: Вардар – 12 очков (4 матча), Загреб – 7 (4), Целе – 7 (4), Татран – 6 (4), Металург — 6 (4), БГК имени Мешкова – 6 (4), Горенье – 4 (4), Нексе – 4 (4), Динамо Панчево – 3 (3), Войводина – 3 (4).
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SEHA-лига БГК Беларусь – Нексе Хорватия 3 октября, 18.15, Брест Таблица группы: Вардар – 12 очков (4 матча), Загреб – 7 (4), Целе – 7 (4), Татран – 6 (4), Металург — 6 (4), БГК имени...
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