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Виталий Родионов об отдыхе на время игр сборных: «Поеду в Вильню. Исторически – наша столица»

03.10.2017 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов рассказал о том, куда вместе с семьей отправится отдыхать на время паузы на игры национальных сборных.

«Хочу развеяться. Съездить в Вильню. Просто погулять по городу. Потому что исторически – наша столица. Хочется изменить обстановку», – сказал Родионов в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».

 
 
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов рассказал о том, куда вместе с семьей отправится отдыхать на время паузы на игры национальных сборных.

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