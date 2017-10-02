Виталий Родионов об отдыхе на время игр сборных: «Поеду в Вильню. Исторически – наша столица»

Форвард БАТЭ Виталий Родионов рассказал о том, куда вместе с семьей отправится отдыхать на время паузы на игры национальных сборных.

«Хочу развеяться. Съездить в Вильню. Просто погулять по городу. Потому что исторически – наша столица. Хочется изменить обстановку», – сказал Родионов в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».