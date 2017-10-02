Разыгрывающий БГК и сборной Беларуси Кулак может перейти в «Виве»

По данным сайта Sportowefakty.pl, новичком «Виве» может стать 22-летний разыгрывающий БГК и сборной Беларуси Артем Кулак.

Об этом сообщили на вчерашней пресс-конференции по поводу трансферов команды из Кельце.

Ранее слухи связывали с польским клубом еще одного игрока сборной Беларуси, Владислава Кулеша из минского СКА.