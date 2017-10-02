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Разыгрывающий БГК и сборной Беларуси Кулак может перейти в «Виве»

03.10.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По данным сайта Sportowefakty.pl, новичком «Виве» может стать 22-летний разыгрывающий БГК и сборной Беларуси Артем Кулак.

Об этом сообщили на вчерашней пресс-конференции по поводу трансферов команды из Кельце.

Ранее слухи связывали с польским клубом еще одного игрока сборной Беларуси, Владислава Кулеша из минского СКА.

 
 
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По данным сайта Sportowefakty.pl, новичком «Виве» может стать 22-летний разыгрывающий БГК и сборной Беларуси Артем Кулак.

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