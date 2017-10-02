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Мельников про сборную Криушенко: «О концепции пока говорить не приходится. Какой-то долгострой получается»

03.10.2017 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный эксперт Валерий Мельников поделился мнением о ближайших матчах сборной Беларуси в квалификации ЧМ-2018.

– Теперь на повестке дня матчи сборной: команда Игоря Криушенко завершит отборочный турнир чемпионата мира–2018 матчами с Голландией и Францией. Чего от них ждете?

– Хотелось бы увидеть некие контуры новой команды. А то вроде бы и времени у руля сборной тренер провел уже немало, а говорить о реальной концепции пока не приходится. Долгострой какой-то получается: котлован выкопали, кучу земли из одного места в другое пересыпали, но даже фундамент пока закладывать не начали. А ведь уже самое время... – сказал Мельников.

 
 
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Футбольный эксперт Валерий Мельников поделился мнением о ближайших матчах сборной Беларуси в квалификации ЧМ-2018.

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