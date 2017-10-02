Юрий Пунтус: «Ндойе играет на ставках? Дал задание всем службам в Мозыре эту информацию проверить»

В «Прессболе» появилась информация о том, что Болельщики «Славии» в официальной группе клуба «ВКонтакте» выразили подозрения, что полузащитник мозырского клуба Биран Ндойе играет на ставках. Пользователи отметили, что сенегалец делал ставки на матчи «Славии» с «Крумкачамi» (на свою команду) и «Ислочью» (на соперника). Отметим, что именно Ндойе заработал пенальти в поединке с «Ислочью» в 24-м туре чемпионата страны. В этом же матче Ндойене не попал в пустые ворота.

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус заявил, что в клубе проводится разбирательство.

«Меня убеждают, что это правда. Сказать, что я уверен в Ндойе, я не могу. Я его очень мало знаю, это не белорусский парень.

Я попросил и дал задание всем службам в Мозыре эту информацию проверить. Меня убеждают, что эта ставка ставилась в Мозыре в конкретной конторе. Жду ответа, чтобы информация была достоверной, чтобы меня поставили перед фактом: вот ставка. Пока я не получу подтверждения, мне тяжело его подозревать. В то же время у меня нет уверенности в том, что этого не было. Я начал сомневаться.

Футбол, конечно, сложная штука. Я не отношу себя к тем тренерам, которые в каждом поражении, в каждом действии футболиста видят какой-то подвох. Я столько сам создавал команд, что в большей части всегда был уверен в своих игроках. В Данном случае у меня есть сомнения. Чтобы сказать что-то конкретное, нужно провести расследование», – сказал Пунтус.