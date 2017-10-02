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«Минскзеленстрой» провел тендер на закупку и укладку газона для стадиона «Динамо», стоимость – 285 тысяч евро. Тендер не состоялся
03.10.2017 17:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Производственное коммунальное унитарное предприятие «Минскзеленстрой» объявило тендер на изготовление и укладку рулонного газона на стадионе «Динамо» в Минске.
Переговоры по поводу газона должны были пройти 27 сентября, однако этот тендер так и не состоялся. Как сообщается на
Согласно документам, заявки на тендер подавали две российские фирмы, а также по одной компании из Нидерландов и Австрии. Нидерландская компания оценила свои услуги в 372 тысячи евро, австрийская — в 432 тысячи. Одна из российских компаний запросила за свои 204 тысячи евро, вторая — 195 тыс.
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«Минскзеленстрой» провел тендер на закупку и укладку газона для стадиона «Динамо», стоимость – 285 тысяч евро. Тендер не состоялся
Производственное коммунальное унитарное предприятие «Минскзеленстрой» объявило тендер на изготовление и укладку рулонного газона на стадионе «Динамо» в Минске.
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