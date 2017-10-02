Нападающий «Юности» Александр Когалев подписал пробный контракт с минским «Динамо».

Напомним, что Когалев уже находился на просмотре в «Динамо» в августе этого года. В этом качестве он принял участие в двух матчах Кубка ЛЖД против рижского «Динамо» и «Локомотива», набранными очками не отметился.