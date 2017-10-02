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Скилле помещен в список травмированных

03.10.2017 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле внесен в список травмированных в связи с травмой верхней части тела.

Предварительный срок лечения и восстановления нападающего – до 16 октября.

Напомним, что в списке травмированных «Динамо» помимо Скилле находится защитник Евгений Лисовец.

В нынешнем сезоне Скилле провел 7 матчей, набрал 5 (1+4) очков.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле внесен в список травмированных в связи с травмой верхней части тела.

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