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Скилле помещен в список травмированных
03.10.2017 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле внесен в список травмированных в связи с травмой верхней части тела.
Предварительный срок лечения и восстановления нападающего – до 16 октября.
Напомним, что в списке травмированных «Динамо» помимо Скилле находится защитник Евгений Лисовец.
В нынешнем сезоне Скилле провел 7 матчей, набрал 5 (1+4) очков.
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Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле внесен в список травмированных в связи с травмой верхней части тела.
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