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Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!»

03.10.2017 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент России Владимир Путин подшутил над президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко на заседании Совета по физической культуре и спорту.

– В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция, – сказал Фурсенко. – Построены стадионы, подготовлена инфраструктура. Одухотворить инфраструктуру надо за счет зрелищного футбола. Красота футбола важнее результата. Играя в зрелищный футбол, «Зенит» привлек очень большое количество болельщиков на стадион. Довел количество до 50 тысяч человек. Причем другие люди появились на стадионе – приходят семьи с детьми.

Клубам надо учиться зарабатывать самим. Иначе мы станет бременем для федерального и регионального бюджетов. Рекламодатели стали активнее. Если российский футбол будет зрелищным, придет и реклама. И наш футбол станет конкурентоспособным. Более того – футбол станет истинно русской игрой.

– Молодец, Сергей, – ответил Путин. – Восемь человек иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!

– Владимир Владимирович, мы во всех играх соблюдаем лимит! Это был единственный матч с испанцами. Но мы реально готовим российских футболистов к ЧМ.

– Посмотрим! 

 
 
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Президент России Владимир Путин подшутил над президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко на заседании Совета по физической культуре и спорту.

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