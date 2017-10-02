Путин констатировал отставание при подготовке к ЧМ-2018 по футболу

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин обратил внимание на отставание при подготовке к Чемпионату мира по футболу и призвал не расслабляться, сообщили в пресс-службе Кремля.



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Во вторник глава государства провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".

"Мы сейчас с коллегами смотрели макеты, с губернаторами говорили о том, что, где, в каком состоянии находится. В целом — вполне удовлетворительно, но некоторые отставания все-таки есть", — заявил Путин.

По словам Путина, отставание не носит критичного характера, но они недопустимы. Президент заметил, что на заключительном этапе сложнее всего решаются задачи. "На это нужно обратить особое внимание, потому что как раз на заключительном этапе кажется, что все и так уже сделано, мы и так уже все успели. Если точка еще не поставлена, значит, еще не сделали, еще не успели", — продолжил он.

Путин добавил, что каждый день нужно следить за каждым этапом работы. "А если расслабиться, то и не доделаем до конца", — пояснил он.

Российский лидер обратил внимание, что все объекты будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями. "Здесь не должно оставаться пустырей, луж и свалок строительного мусора. Все нужно сделать удобным и комфортным для людей", — заключил он.

Кроме того, по словам Путина, после завершения мундиаля арены должны эксплуатироваться согласно разработанной модели.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.