Директор «Славии»: «Ндойе играет на ставках? Когда будет конкретика, реакция клуба последует в отношении либо игрока, либо распространителей слухов»

Директор «Славии» Андрей Василец в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о расследовании в адрес защитника команды Бирана Ндойе, которого обвиняют в игре на ставках.

– Пока рано что-либо говорить. Проводится проверка. Поводом для нее стала опубликованная болельщиками в группе «Славии» Вконтакте информация, что, по слухам, со слов кого-то, был такой факт. Никаких конкретных доказательств пока не представлено, поэтому и обвинения ему не предъявлены. Это просто слух.

- Странны ли моменты, когда Ндойе нарушил правила в своей штрафной и не попал в пустые ворота?

– Нет, абсолютно. В этих комментариях Ндойе обвиняют в том, что он поставил на победу «Славии» в матче с «Крумкачамі» (мы этот матч выиграли). Второй эпизод – он ставил на поражение «Славии» от «Ислочи». В обоих случаях его ставка выиграла. В букмекерских конторах этот факт должен быть зафиксирован. А все остальное... Он не попал в пустые ворота, да? Но ведь если ставишь на проигрыш, нет смысла бежать в атаку вообще!

- Игрок поставил на победу «Славии» в матче с «Крумкачамі». По сути, футболисты каждый матч стремятся выиграть. Как здесь может работать нечистая схема?

– Не знаю. Мне все-таки кажется, что эта ситуация представляет собой домыслы на уровне слухов. Нужна конкретная информация. Биран очень расстроен и говорит, что ничего подобного не было. Он, кстати, продолжает тренироваться в штатном режиме. Конечно, неприятно, что болельщики начинают вокруг этой ситуации крутить-вертеть. По моим данным, все это слухи. А когда будет конкретика, то реакция клуба последует в отношении либо игрока, либо распространителей слухов. Так делать очень некрасиво, – сказал Василец.

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