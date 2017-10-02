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Игорь Криушенко: «Кредит доверия федерации и Румаса на данном этапе позволяет мне вызывать тех игроков, которых я хочу»

03.10.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, почему вызывает игроков из чемпионата Беларуси.

«Я объясняю свой выбор, почему я вызываю того или иного футболиста. Кредит доверия федерации и Румаса на данном этапе позволяет мне это делать. Надеюсь, что что-то мы сдвинем  этом направлении.

Игроки изъявляют желание играть за сборную, есть мотивация. В клубах наши футболисты не на первых ролях. Задают тон другие футболисты. Наши на этом фоне выглядят неплохо. Приезжаю с сборную, они должны быть лидерами, но здесь этого не происходит. Здесь момент психологии. Не каждый готов тянуть воз.

Вызывая молодых, я хочу, чтобы они окунулись сюда. Футболисты из чемпионата Беларуси являются лидерами в своих клубах. Психология, возможно, более важна, чем сам уровень футболиста», – сказал Криушенко в эфире программы «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, почему вызывает игроков из чемпионата Беларуси.

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