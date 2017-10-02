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Стасевич о выкриках с трибун в адрес Драгуна: «Можно понять трибуны, можно понять и Стаса. Каждый по-своему прав»

03.10.2017 19:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник минского БАТЭ Игорь Стасевич поделился мнением о выкриках с трибун в адрес Станислава Драгуна во время матча против минского «Динамо».

«Можно понять трибуны, можно понять и Стаса. Каждый по-своему прав», – сказал Стасевич в эфире программы «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Напомним, с сезона 2012 года по 2014-й Стасевич играл за минское «Динамо».

Станислав Драгун: «Болельщики минского «Динамо» меня хорошо мотивировали»

 
 
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Полузащитник минского БАТЭ Игорь Стасевич поделился мнением о выкриках с трибун в адрес Станислава Драгуна во время матча против минского «Динамо».

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