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Стасевич о выкриках с трибун в адрес Драгуна: «Можно понять трибуны, можно понять и Стаса. Каждый по-своему прав»
03.10.2017 19:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник минского БАТЭ Игорь Стасевич поделился мнением о выкриках с трибун в адрес Станислава Драгуна во время матча против минского «Динамо».
«Можно понять трибуны, можно понять и Стаса. Каждый по-своему прав», – сказал Стасевич в эфире программы «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
Напомним, с сезона 2012 года по 2014-й Стасевич играл за минское «Динамо».
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Стасевич о выкриках с трибун в адрес Драгуна: «Можно понять трибуны, можно понять и Стаса. Каждый по-своему прав»
Полузащитник минского БАТЭ Игорь Стасевич поделился мнением о выкриках с трибун в адрес Станислава Драгуна во время матча против минского «Динамо».
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