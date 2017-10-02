Александр Шамко: «Результат белорусских волейболисток на чемпионате Европы должен стать основой для последующего прогресса»

Министр спорта и туризма Александр Шамко заявил, что результат белорусских волейболисток на чемпионате Европы в Азербайджане и Грузии должен стать основой для последующего прогресса этого вида спорта.

«Прогресс, который наметился в волейболе не только в национальной команде, но и в сборных по различным возрастам, обнадеживает. Результат белорусских волейболисток на чемпионате Европы должен стать основой для последующего прогресса этого вида спорта. Вы показали отличный результат, проявив в ходе поединка с Чехией спортивный характер и настойчивость. За вас болел даже министр спорта Азербайджана, который позвонил и поздравил меня с выходом в четвертьфинал команды. На чемпионате, если бы была такая возможность, вручил бы нашим волейболисткам приз за волю к победе», — заявил Шамко.

В ходе чемпионата Европы на предварительной стадии команда под руководством Петра Хилько обыграла сборные Хорватии (3:2), Грузии (3:0), уступила Италии 1:3. В плей-офф белоруски были сильнее волейболисток Чехии (3:2), а за выход в полуфинал уступили соперницам из Сербии (0:3).

Сезон 2017 года для национальных сборных Беларуси по волейболу выдался одним из самых успешных. В финальных стадиях чемпионатов Европы сыграли четыре команды по различным возрастам. Наиболее громкого успеха добились волейболистки на юниорском континентальном первенстве до 18 лет, которые завоевали бронзовые награды чемпионата Европы. На континентальном первенстве в Болгарии команда девушек до 16 лет стала четвертой, а мужская сборная до 17 лет заняла шестое место.