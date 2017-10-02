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Кевин Лаланд: «Я бы с радостью вернулся в минское «Динамо»

03.10.2017 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-вратарь минского «Динамо» Кевин Лаланд признался, что хотел бы вернуться в Минск.

— Как поживаете, Кевин? Давненько от вас не было слышно никаких новостей…

— К сожалению, пока я нахожусь немного в тени от хоккея. В остальном же дела отлично. Сейчас провожу время со своей семьей в Оттаве. Родные подпитывают меня морально и всегда готовы поддержать.

— Ходили слухи о том, что травма серьезно навредила вашей карьере…

— Не знаю, кто так считает, но сейчас я чувствую себя прекрасно. В прошлом сезоне у меня было повреждение, однако все уже давно позади. Со здоровьем в данный момент нет никаких проблем.

— Вы по-прежнему не нашли себе новую команду. Получали какие-либо предложения от других клубов?

— Разумеется. Однако они не подошли мне по различным причинам. Некоторые лиги находились слишком далеко от дома и вдобавок не выглядели заманчиво. Такие решения всегда принимаются после тщательного обдумывания, однако пока вариантов, устраивающих меня, к сожалению, не оказалось.

— Расстроены текущей ситуацией или предпочитаете сохранять позитив?

— Признаться, до сих пор немного грустно. Жаль, что все сложилось именно таким образом. Тем не менее стараюсь не унывать. Это хоккей. В нашей работе такое нередко случается. Сегодня ты в команде, а завтра уже ищешь место для трудоустройства. Приходиться прилагать усилия и терпение для того, чтобы преодолеть этот непростой период.

— В какой лиге, вы хотели бы продолжить свою игровую карьеру?

— Честно говоря, я бы с радостью вернулся в минское «Динамо». В этой команде всегда чувствовал себя, как дома. Прекрасные болельщики, отличная инфраструктура, современная арена. Играть в такой атмосфере всегда приятно. Да и к хоккею в КХЛ я уже давно привык. Меня не пугают ни размеры площадок, ни стиль, который присущ командам в этой лиге, – сказал Лаланд.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-вратарь минского «Динамо» Кевин Лаланд признался, что хотел бы вернуться в Минск.

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