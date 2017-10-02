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WHL. Белорусский форвард «Эдмонтона» Балтрук выставлен на драфт отказов
03.10.2017 17:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Артем Балтрук выставлен на драфт отказов клубом Западной хоккейной лиги (WHL) «Эдмонтон Ойл Кингз».
«Эдмонтон» подписал контракт с 20-летним чешским нападающим Томашем Шоусталой. Поскольку в команде не может быть больше двух европейцев, «Эдмонтон» принял решение расстаться с Балтруком.
В этом сезоне Балтрук успел провести за «Эдмонтон» три матча, в которых не отметился результативными баллами при показателе полезности -3.
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Белорусский нападающий Артем Балтрук выставлен на драфт отказов клубом Западной хоккейной лиги (WHL) «Эдмонтон Ойл Кингз».
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