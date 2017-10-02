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Александр Мешков: «Команда, которая играет в Лиге чемпионов, и команда, которая играет в чемпионате Беларуси, – это совершенно разные команды»
03.10.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель БГК Александр Мешков отметил, что не стоит сравнивать игру команды в чемпионате Беларуси и Лиге чемпионов.
«Команда, которая играет в Лиге чемпионов, и команда, которая играет в чемпионате Беларуси, – это совершенно разные команды. Нечего удивляться. В матче со СКА играли 6 белорусов», – сказал Мешков в эфире программы «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
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Александр Мешков: «Команда, которая играет в Лиге чемпионов, и команда, которая играет в чемпионате Беларуси, – это совершенно разные команды»
Руководитель БГК Александр Мешков отметил, что не стоит сравнивать игру команды в чемпионате Беларуси и Лиге чемпионов.
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