Александр Мешков: «Команда, которая играет в Лиге чемпионов, и команда, которая играет в чемпионате Беларуси, – это совершенно разные команды»

Руководитель БГК Александр Мешков отметил, что не стоит сравнивать игру команды в чемпионате Беларуси и Лиге чемпионов.

«Команда, которая играет в Лиге чемпионов, и команда, которая играет в чемпионате Беларуси, – это совершенно разные команды. Нечего удивляться. В матче со СКА играли 6 белорусов», – сказал Мешков в эфире программы «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».