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Гутор признан лучшим игроком чемпионата Украины в сентябре

03.10.2017 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Премьер-лига объявила лучшего игрока по итогам сентября. Награда досталась голкиперу «Черноморца» Александру Гутору.

В голосовании принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в сентябре: 8-й тур – Виктор Цыганков («Динамо»), 9-й тур – Александр Гутор («Черноморец»), 10-й тур – Александр Бандура («Верес»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение сентябрських туров и заслужили право принять участие в голосовании: Факундо Феррейра («Шахтер»), Сергей Старенький («Александрия»), Руслан Фомин («Мариуполь»), Сергей Сидорчук («Динамо») и Сергей Борзенко («Верес»).

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в сентябре.

Всего в голосовании приняло участие около 1500 поклонников футбола. Результат их выбора таков:

Гутор признан лучшим игроком чемпионата Украины в сентябре

 
 
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Премьер-лига объявила лучшего игрока по итогам сентября.

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