Кевин Лаланд о возможном вызове в сборную: «Я немедленно соберу чемоданы и прилечу в Беларусь»

Экс-вратарь минского «Динамо» Кевин Лаланд заявил, что готов приезжать в сборную Беларуси.

— Вопрос, который мы не можем не задать: прибудете ли вы в расположение нашей национальной команды, если получите приглашение?

— Я немедленно соберу чемоданы и прилечу в Беларусь. Мне приятно помогать сборной. Если тренер посчитает, что я готов, то раздумывать над таким предложением даже не буду.

— Когда последний раз вы общались с Дэйвом Льюисом?

— После того, как я покинул минское «Динамо». Пока больше не связывались.

— По Беларуси не скучаете?

— Конечно, скучаю. Мало того, планировал перед Новым годом прилететь в Минск. Люди в вашей стране с трепетом относятся к этому празднику. На улицах теплая атмосфера, все в предвкушении яркого события. Это, конечно, подкупает. Буду рад повидать полюбившиеся места и местных болельщиков, – сказал Лаланд.