Казанский отель, в котором остановилась «Югра», эвакуирован из-за звонка о бомбе

В казанскую гостиницу, в которой остановилась приехавшая на матч с «Ак Барсом» «Югра», поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве.



В момент звонка ханты-мансийская команда находилась на «Татнефть-Арене».



«Позвонил менеджер отеля. Сказал, что в нашей гостинице идет проверка, так как поступил анонимный звонок о том, что она заминирована. Это уже не первый случай за сегодняшний день в Казани.

Въезд в гостиницу пока запрещен, мы надеемся на скорейшее решение вопроса. В данный момент команда находится на «Татнефть-Арене», где проводит вечернюю тренировку», – сказали по поводу инцидента в пресс-службе «Югры».

Матч «Ак Барс» – «Югра» состоится в среду и начнется в 19.00.