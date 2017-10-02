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Казанский отель, в котором остановилась «Югра», эвакуирован из-за звонка о бомбе
03.10.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
В казанскую гостиницу, в которой остановилась приехавшая на матч с «Ак Барсом» «Югра», поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве.
Въезд в гостиницу пока запрещен, мы надеемся на скорейшее решение вопроса. В данный момент команда находится на «Татнефть-Арене», где проводит вечернюю тренировку», – сказали по поводу инцидента в пресс-службе «Югры».
Матч «Ак Барс» – «Югра» состоится в среду и начнется в 19.00.
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В казанскую гостиницу, в которой остановилась приехавшая на матч с «Ак Барсом» «Югра», поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве.
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