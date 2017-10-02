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Лига чемпионов. «Неман» лишился шансов на выход из группы
03.10.2017 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Неман» по буллитам проиграл финскому «Ювяскюля» (2:3 Б).
«Неман» лишился шансов на второе место в группе С.
В 1/16 финала вышли «Ювяскюля» и «Цуг». В заключительном туре «Неман» примет «Ювяскюля».
Таблица группы «С»: Ювяскюля – 11 очков (5 матчей), Цуг – 8 (4), Неман – 5 (5), Вена – 3 (4).
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Сегодня в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Неман» по буллитам проиграл финскому «Ювяскюля» (2:3 Б).
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